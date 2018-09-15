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    وكيل النواب: معاقبة المسؤول عن كارثة "ديرب نجم" يمنع أي إهمال مستقبلي

    08:48 م السبت 15 سبتمبر 2018
    وكيل النواب: معاقبة المسؤول عن كارثة "ديرب نجم" يمنع أي إهمال مستقبلي

    سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

    كتبت- هند الشامي:

    أعلن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن حادث وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 أخرين أثناء تلقيهم جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

    وقال وهدان في بيان صحفي اليوم السبت، إنه لابد من معرفة الأسباب الرئيسية لهذه الواقعة، على الرغم من أن هذه الوحدة افتتحت للعمل في مايو الماضي، أي من 4 شهور فقط، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

    وأكد "وكيل النواب" في طلبه ضرورة التعامل بمنتهى الحسم، والشدة مع المتسبب في هذا الأمر، لعدم السماح بتكراره مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين، مشيرًا إلى أن معاقبة المتسبب سيكون أكبر رادع لمنع أي إهمال في المستقبل.

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