"هنيدي" ضيف عمرو أديب في "الحكاية".. الإثنين

كتب- مصطفى علي:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد هنيدي، في حلقة الإثنين المقبل، من برنامجه "الحكاية" على شاشة MBC مصر.

ويتحدث هنيدي عن مسلسله الأخير "أرض النفاق" وكواليس عودته للمسرح من جديد بمسرحية "صراع في الفيلا" بعد غياب أكثر من 15 عامًا، إضافة إلى أنه سيكشف عن أحدث أعماله السينمائية، والدرامية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب تنطلق أولى حلقاته اليوم السبت، على شاشة قناة "MBC مصر"، ويذاع بواقع ثلاث حلقات أسبوعيًا أيام السبت، والأحد، والإثنين.