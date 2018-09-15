"البيئة" تكثف حملاتها لتنظيف المحميات والشواطئ من المخلفات

القاهرة - أ ش أ:

نفذت وزارة البيئة عددا من الأنشطة البيئية المكثفة للحفاظ على نظافة المحميات والشواطئ المصرية، تزامنا مع يوم التنظيف العالمي والذي يشارك خلاله ملايين المتطوعين حول العالم في 15 سبتمبر من كل عام لتنظيف وإزالة المخلفات من الشوارع والحدائق والشواطئ والغابات في دول عديدة حول العالم.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم السبت- أنه يتم حاليا تنفيذ سلسلة من حملات النظافة بالمحميات الطبيعية و الشواطئ من المخلفات وخاصة البلاستيكية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمتطوعين من الشباب بهدف نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على انتهاج السلوكيات التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، حيث شهدت مؤخرا الشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالغردقة وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح عددا من تلك الحملات بالتعاون مع شباب الجامعات والمؤسسات الكشفية والتي تضمنت حملات توعية نفذها المشاركون استهدفت المصطافين عن أضرار إلقاء المخلفات بالشواطئ على موارد التنوع البيولوجي بها والكائنات الحية سواء البرية أو البحرية.

وأضافت أنه يتم تنفيذ حملات نظافة بعدد من المحميات الطبيعية كمحمية وادي دجلة ووادي الريان لإزالة المخلفات الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها بعض زوار المحميات، وذلك للتوعية بأهمية الحفاظ على تلك المحميات باعتبارها كنوز طبيعية تحتاج ترسيخ السلوكيات البيئية السليمة لمرتاديها لضمان استدامتها والحفاظ عليها.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ تلك الحملات على مدار العام من خلال الأفرع الإقليمية للجهاز بالمحافظات المختلفة وحملات التوعية المستمرة التي تنفذها الوزارة وتستهدف قطاعات مختلفة من المواطنين.

جدير بالذكر أن الهدف من يوم التنظيف العالمي لا يقتصر فقط على إزالة المخلفات، بل على نشر الوعي، محليا وعالميا، بأهمية الحفاظ على البيئة و إنشاء جيل من قادة العمل البيئي للعمل معا لإيجاد حلول طويلة المدى.​