"مجاهد" يكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث "ديرب نجم"

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن واقعة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، أسفرت عن 3 وفيات و13 مصابًا، موضحًا أن المصابين المتواجدين في مستشفى الجامعة حالتهم مستقرة، ماعدا حالتين تم وضعهم على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة شكلت 3 فرق من الوزارة تتمثل في "فريق من قطاع الطب الوقائي، منوط بسحب عينات من محطة مياه ديرب نجم الرئيسية، والمحطات التي تغذيها، وتم بالفعل سحب عينات للكشف عنها، وفريق من إدارة الكلى الصناعي بوزارة الصحة والإسكان، لمراجعة كروت الصيانة الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي، وفريق آخر من التفتيش الفني لمراجعة الأمور الفنية والإدارية الخاصة، بتذاكر دخول المرضى"، مؤكدًا أنه تم استدعاء المسئول عن الغسيل الكلوي أثناء حدوث الواقعة.

وتابع أنه تقرر تشكيل أيضًا لجنة مكونة من 2 أساتذة كلى من جامعة الزقازيق، و2 استشاريين كلي من الهيئة العام للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة، منوهًا أن وزيرة الصحة وجهت رسالة طمأنينة لجموع الشعب المصري عن سلامة ماكينات الغسيل الكلوي في كافة المستشفيات.