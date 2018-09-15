عضو "الوطني الفلسطيني" يطالب الدول العربية بدعم اقتصاد بلاده

كتبت- هند الشامي وأحمد علي:

طالب عمران الخطيب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدول العربية، لا سيما الخليجية بدعم اقتصاد بلاده، من خلال توفير فرص عمل للفلسطينيين، سواء العمالة المهنية أو الوظائفية، والتي من شأنها المساعدة في نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتنعكس بدورها في دعم الصمود الوطني في مواجهة الاحتلال، قائلاً: "نريد أن تُزال العقبات أمام العماله الفلسطينية".

جاء ذلك خلال جلسة العمل الثانية للندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت في مقر مجلس النواب، ودارت حول التحديات الداخلية للوطن العربي، والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، وذلك بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان، وسط غياب ممثلي قطر.

وقال الخطيب، إن الاقتصاد الفلسطيني ينمو ببطء بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال الفلسطيني، مطالباً النظام العربي الرسمي بدعم الاقتصاد الفلسطيني، سواء القطاع العام أو الخاص، من خلال تطوير حركة التجارة.

ولفت عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إلي إشكالية أخرى تواجه الاقتصاد الفلسطيني ممثله في الاعتداءات التي تتعرض لها المزارع والحقول من خلال المستوطنين المنتشرين بالضفة الغربية كـ"السرطان" علي حد وصفه.