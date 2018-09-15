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    مجلس المحافظين يستعرض الحد من الزيادة السكانية وتقنين استخدام "التوكتوك"

    07:09 م السبت 15 سبتمبر 2018
    مجلس المحافظين يستعرض الحد من الزيادة السكانية وتقنين استخدام "التوكتوك"

    القاهرة - أ ش أ:
    عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، التطورات الخاصة بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل)، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للسكان وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

    وأشارت وزيرة التضامن إلى أن المشروع يستهدف الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل، منوها إلى وجود حوافز إيجابية في إطار المشروع من بينها دعم نقدي، ومحو أمية وتمكين اقتصادي، والاحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات.

    وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال الاعتماد على عدد من المحاور التي تتضمن إطلاق حملة إعلامية متكاملة، وتطوير البنية التحتية والبشرية من خلال تطوير 70 عيادة من العيادات الأهلية وتدريب 2500 كادر عامل من العاملين بها.

    كما استعرض الاجتماع تقرير بشأن مركبات (التوك توك) عرضه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة في الاقتصاد القومي وتحصيل مستحقات الدولة منها، حيث قامت 19 محافظة بترخيص 188 ألف مركبة توكتوك حتى تاريخه نظراً لظهور بعض الإيجابيات منها مثل توفير فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الاسر، وحل جزء من مشكلة النقل والمواصلات خاصة في المناطق التي لا تصلها وسائل المواصلات الأخرى.

    يأتي ذلك في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين مع الالتزام بالقضاء على ما يصاحب استخدم تلك المركبات من ظواهر سلبية مثل انتشار السير بدون ترخيص والذي يتسبب في زيادة معدلات جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف على هوية مالكها لعدم وجود لوحات معدنية أو مستندات ملكية.

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    مجلس المحافظين وزيرة التضامن غادة والي الزيادة السكانية التوك توك

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