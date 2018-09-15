وزير التعليم العالي : محاضرات لوزراء الحكومة في الجامعات لشرح خططها

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، إنه تقرر أن يلقي وزراء الحكومة محاضرات وندوات بكافة الجامعات المصرية لطرح برامج وخطط الحكومة التي تقوم بتنفيذها بما يحقق وضع الشباب كشريك لتنفيذ خطط التنمية على أرض مصر.

وأضاف الوزير - خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور 22 رئيس جامعة الذي عقد اليوم السبت بجامعة السويس - أنه سيتم إقامة 7 حاضنات تكنولوجية لدعم أفكار الشباب وتبني مشروعاتهم أحدها بجامعة السويس .

وطالب رؤساء الجامعات تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإجراء مسابقة أحسن جامعة وإقامة مراسم تحية العلم مع بداية العام الدراسي الجديد من أجل غرس روح الانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية..موضحا أن الوزارة كانت سباقة بمشاركة طلابها في عودة الجماهير إلى الملاعب كما يتم إعداد دراسة مع اتحاد الكرة لتنظيم دوري الجامعات بمشاركة طلاب الجامعات المصرية .

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الجامعات ستنظم أمسية حكاية مصر بمناسبة مرور 45 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية وأدبية خلال شهر أكتوبر المقبل.