نائب دائرة "ديرب نجم" يطالب بالتحقيق العاجل بكارثة "الفشل الكلوي"

كتب أحمد على :

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ونائب دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالتكليف العاجل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوى، التى أدت إلى وفاة 3 مرضى حتى الآن.

وطالب السويدي بسرعة التحقيق فيما حدث أثناء أعمال الغسيل الكلوى للمرضى، وكشف جميع الملابسات والحقائق مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود إهمال أو تقصير، أو أي مخالفة، مطالبا بإعلان نتائج التحقيقات كاملة للرأي العام بشأن هذه الكارثة، مع توقيع أشد العقوبات على المتسببين فيها.

وقال النائب إن هذه الكارثة تسببت فى فزع وخوف شديدين لدى مرضى الفشل الكلوى، على مستوى دائرته الانتخابية ديرب نجم، وعلى مستوى محافظة الشرقية كلها، والجميع ينتظر نتائج التحقيقات والأسباب الحقيقية التى أدت لهذه الكارثة.