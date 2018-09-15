وزير التعليم العالي يستقبل وفدا كويتيا لبحث سبل التعاون وزيادة عدد الطلاب الدارسين في مصر

القاهرة- أ ش أ:

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وفدا من وزارة التعليم العالي الكويتية، برئاسة الدكتورة فاطمة السنان وكيل وزارة التعليم العالى بالكويت لبحث سبل التعاون بين الجانبين وزيادة أعداد الطلاب الكويتين المبتعثين للدراسة في مصر سنويا، وذلك بمقر الوزارة، وبحضور الدكتور أحمد المطيرى المستشار الثقافى بالسفارة الكويتية بالقاهرة.

وأشاد عبد الغفار بالعلاقات المثمرة بين مصر والكويت خصوصا في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيرا إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزا.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد استحداث روافد تعليمية جديدة في تخصصات مهمة تستوعب الزيادة في أعداد الطلاب سنوياً، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

وأكد أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم التيسيرات اللازمة للطلاب الكويتيين الذين يدرسون بالجامعات المصرية خصوصا في مرحلة الدراسات العليا، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مشيرا إلى إنشاء إدارة لرعاية الوافدين بكل جامعة تكون على قدر كبير من الوعي لمتابعة الطلاب الوافدين وحل مشاكلهم.

من جانبها، أعربت الدكتورة فاطمة السنان عن شكرها لمصر لدعمها الكبير لشقيقتها الكويت، مشيرة إلى زيارة الوفد الكويتي لجامعة القاهرة، والتي تعد نموذجا راقيا للجامعات المصرية، وكذلك زيارة الوفد الكويتي لجامعة عين شمس حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة في مجال الطب لزيادة أعداد الطلاب المبتعثين الكويتين سنويا للدراسة بالجامعة.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة.