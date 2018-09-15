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    وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية

    05:40 م السبت 15 سبتمبر 2018
    وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية

    محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

    القاهرة- أ ش أ:

    اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري، والمهندسة نادية عبدالحميد، رئيس قطاع التوسع الأفقي، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور يسري خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للأملاك المتحدث الرسمي للوزارة، لاستعراض مجهودات الوزارة في إزالة التعديات بكافة أشكالها على جسور المجاري المائية وداخل القطاع المائي.

    وتم خلال الاجتماع التأكيد على الجاهزية الكاملة لكافة المعدات والأفراد لإنهاء وإزالة هذه التعديات وحماية المجاري المائية.

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    محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية مصلحة الري قطاع التوسع الأفقي القطاع المائي

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