وزيرة الصحة تحيل مدير وحدة كلى "ديرب نجم" للنيابة العامة

كتب - أحمد جمعة:

أحالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، مدير ورئيس قسم الكلى بمستشفى ديرب نجم للنيابة العامة للتحقيق، وذلك على خلفية وفاة 3 مواطنين أثناء إجرائهم جلسات الغسيل الكلوي.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها للمستشفى، يرافقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الواقعة لن تمر مرور الكرام، بل سيتم توقيع أقصى عقوبة على كافة المتسببين في هذا الحادث الأليم، مؤكدة أنه لا تهاون في حياة المرضى.

وقدمت وزيرة الصحة والسكان، خالص تعازيها لأسر المتوفيين، كما وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، متمنية شفائهم العاجل، مشيرة إلى أنها وجهت الإسعاف بنقل مرضى الغسيل الكلوي من ديرب نجم إلى أقرب مستشفى أو مركز للغسيل الكلوي لمحل سكنهم؛ حرصا على تلقيهم الخدمة الطبية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن المحاليل والمستلزمات الطبية، والماكينات المستخدمة في جلسات الغسيل الكلوي آمنة تماما، حيث تم أخذ عينات من كافة المستشفيات بمحافظات الجمهورية وتشكيل فرق مرورية، للتأكد من سلامة المحاليل وماكينات الغسيل الكلوي على مستوى مديريات الشئون الصحية.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لمتابعة تداعيات هذا الحادث مشكلة من اثنين من أساتذة جامعة الزقازيق، واثنين من الاستشاريين بمستشفى الأحرار، برئاسة أستاذ سموم من جامعة السويس.

وأوضحت أنه تم سحب عينات من مياه وحدة الغسيل الكلوي بعد المعالجة والتي يتلقاها المريض مباشرة، كما تم أيضا أخذ عينات من محطات مياه ديرب الرئيسية، بالإضافة إلى محطة ديرب السوق، لافتة إلى أن المحطتين هما المغذيان لمدينة ديرب والمستشفى، كما تم أخذ عينة من صنابير المياه بالمستشفى، وعينة أخرى من (معصرة زمزم) المتواجدة بجوار المستشفى وعينة من المركز الطبي، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم استدعاء أخصائي كلى صناعي ومراجعة كروت الصيانة الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي، كما تم مراجعة تذاكر المرضى والمسئول عن الغسيل أثناء الوفاة.

وتابعت أنه تم المرور على الرعاية المركزة؛ لمعرفة تشخيص الحالات الموجودة بها، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وإجراء تقصى للحالات لاكتشاف أي أمراض مصاحبة للفشل الكلوي وخصوصا أمراض القلب والدورة الدموية.