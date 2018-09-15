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    السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية

    05:31 م السبت 15 سبتمبر 2018
    السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، حيث أشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه وسلامته.

    وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، فضلاً عن مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية؛ بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد سلامة المواطنين، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي.

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    السيسي القوات المسلحة العمليات الإرهابية محمد زكى محمد فريد

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