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    السيسي يوجه بإجراء مسح طبي لـ50 مليون مواطن

    05:28 م السبت 15 سبتمبر 2018
    السيسي يوجه بإجراء مسح طبي لـ50 مليون مواطن

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بإطلاق حملة مسح طبي لـ 50 مليون مواطن ابتداءً من أكتوبر المقبل بإشراف وزارة الصحة، وتعتبر الأضخم في العالم.

    وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن هذه الحملة بمبادرة من الرئيس السيسي من أجل الكشف عن فيروس "سي" والأمراض السارية الأخرى وتوفير علاج لها.

    وأضاف راضي، أن ملفي التعليم والصحة من أبرز الملفات التي سيحرص الرئيس السيسي النهوض بها في الفترة المقبلة لأهميتها.

    السيسي مسح طبي وزارة الصحة بسام راضي

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