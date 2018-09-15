مدبولي يعزي أهالي ضحايا "ديرب نجم": لن نتستر على فاسد

كتب- محمد غايات:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة وفاة عدد من المواطنين في وحدة غسيل الكلي بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قائلا إنه كلف وزيرة الصحة بالتوجه إلى هناك، للوقوف على سبب الوفاة والتعامل مع المتسبب بالشدة والحزم.

ووجه رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، التعازي لأهالي المتوفين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بكل قوة وحزم ضد المتسبب في هذا الخطأ.

وأشار مدبولي إلى أن هناك إجراءات صارمة سوف تتخذ، ضد كل مسؤل مخطئ، ولن نتستر على فاسد أو مهمل.