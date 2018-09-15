  • عاجل:تغطية خاصة| أزمة وفيات "الغسيل الكلوي" بالشرقية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    مدبولي يعزي أهالي ضحايا "ديرب نجم": لن نتستر على فاسد

    04:50 م السبت 15 سبتمبر 2018
    مدبولي يعزي أهالي ضحايا "ديرب نجم": لن نتستر على فاسد

    مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة وفاة عدد من المواطنين في وحدة غسيل الكلي بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قائلا إنه كلف وزيرة الصحة بالتوجه إلى هناك، للوقوف على سبب الوفاة والتعامل مع المتسبب بالشدة والحزم.

    ووجه رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، التعازي لأهالي المتوفين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بكل قوة وحزم ضد المتسبب في هذا الخطأ.

    وأشار مدبولي إلى أن هناك إجراءات صارمة سوف تتخذ، ضد كل مسؤل مخطئ، ولن نتستر على فاسد أو مهمل.

    مصطفى مدبولي غسيل الكلي وزارة الصحة حالة وفاة

    الخبر التالى:

    أبوشقة يعيد مني عبيد مستشارا سياسيا لحزب الوفد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان