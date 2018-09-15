محافظ الشرقية: إجراءات صارمة ضد المقصرين في حادث مستشفى "ديرب نجم"

كتبت- مي مدحت:

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خالص التعازي لأسر ضحايا حادث جلسة الغسيل الكلوي، بمستشفى ديرب نجم، قائلا: "نعزي أهالينا في هذا المصاب".

وقال "غراب"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، إن هناك إجراءات صارمة ضد المقصرين في حادث مستشفى "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أنه جارى التحقيق لكشف المتسببين في الواقعة.

وتابع أن عدد المصابين 36 شخصًا، وثلاث حالات وفاة، وحالتين في مستشفى الطبين، موضحا أن هناك 11 حالة إصابة جميعهم في حالة مستقرة، و20 حاله مستقرين وسيغادرون المستشفى.

وغادرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على رأس لجنة تضم عددا من قيادات الوزارة، من بينهم "علاء عيد"؛ للوقوف على أسباب الحادث وتفقد حالة المصابين.