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    بدء الجلسة الثانية للبرلمان العربي بمقر مجلس النواب

    04:43 م السبت 15 سبتمبر 2018
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    كتب- هند الشامي وأحمد علي:

    بدأت منذ قليل الجلسة الثانية للندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، والتي يستضيفها مجلس النواب المصرى عنوان "حول الوضع العربي الراهن"، بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والأمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان، وسط تغيب ممثل قطر.

    وتطرقت جلسة العمل، التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، وذلك برئاسة النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

    ويشارك في فاعليات، شريف ديلاور، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس الأكاديمية السابق، والذي من المقرر أن يتناول في كلمته رؤية عربية نحو مستقبل اقتصادي أفضل.​

    مجلس النواب البرلمان العربي الفقر البطالة

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