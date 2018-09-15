مدبولي: المحافظ هو ممثل الدولة بالمحافظة وله كل الصلاحيات

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه طلب من المحافظين خلال اجتماع اليوم، ضرورة أن يشعر المواطن بتغيير في عدد من الملفات خلال ٣ شهورمن الآن.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن أهم التوجيهات خلال اجتماع اليوم تمثلت في التواجد في الشارع مع المواطنين باستمرار، حيث إن منصب المحافظ معني بالأساس بخدمة المواطنين، ولا بد من فتح مكتبه للمواطنين لتلقي الشكاوي وتفعيل مكتب الشكاوي والرد عليها فورا.

كما جرى التوجيه بالتواصل المستمر مع نواب البرلمان بالمحافظة حيث إنه وسيلة جيدة للتعرف على مشاكل المواطنين.

وأوضح أنه طلب من المحافظين بتجميل الشوارع والمدن حتى يشعر المواطن بالتغيير، وأنه لا بد من تفعيل دور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية.

كما تطرق الاجتماع إلى منظومة النظافة، وقال مدبولي إن هناك توجيها بأن يكون هناك خطة عاجلة خلال ٣ شهور لتحسن الخدمة، حيث سيتم رصد أماكن القمامة وتشجيع المجتمع المدني للمساعدة، فضلا عن تشكيل وحدة تدخل سريع بكل محتفظة مشكلة من مجموعة من الأدوات والسيارات للتدخل السريع وإزالة فورية للتجمعات القمامة.

كما تم التأكيد على أن المحافظ هو ممثل الدولة بالمحافظة وله كل الصلاحيات لمتابعة كافة المشروعات التي تنفذ بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى مسابقة أفضل مدينة وقرية، وأنه سيكون هناك جوائز لتشجيع فكرة وفع مفاءة هذه المناطق ومنافسة محمودة بين المناطق.

وأكد أن هناك خطة للتعامل مع العشوائيات والبناء على الأراضي، وأن للمخافظين ورؤساء المدن والأحياء كافة الصلاحيات لإزالة العشوائيات والبناء المخالف.​