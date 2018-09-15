بالصور.. ندوات تثقيفية لأساقفة وكهنة الكنائس للتوعية بترشيد استهلاك المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت شركة صرف صحي القاهرة، ندوات تثقيفية لعدد من أساقفة وكهنة الكنائس وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، إنه تم التنسيق مع الكنيسة لتنفيذ عدة دورات تثقيفية للكهنة والأساقفة بالكنائس، ووضع برنامج زمني لهذه الدورات، وذلك في إطار الحملة القومية التي تم إطلاقها الفترة الماضية تحت عنوان " كل نقطة بتفرق".

وأضاف حسن، في بيان له اليوم، أن فريق التوعية بالشركة قام بالتنسيق مع الكنيسة وذلك لوضع برنامج زمني لهذه الدورات، لافتًا إلى أنه تم اختيار الكهنة والأساقفة نظرا للمصداقية التى يتمتعون بها، وقدرتهم على اقناع المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة .

وأوضح رئيس شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، أن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تجعل رجال الدين سفراء لها في توعية وإقناع المواطنين بأهمية ترشدي استهلاك المياه.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات وندوات تثقيفية لعدد 80 كاهنًا وأسقفًا في كنائس الأنبا برسوم بالمعصرة وكنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة، مشيرًا إلى أن المحاضرين في هذه الندوات كانوا عبارة عن فريق من المهندسين والكيميائين وأخصائي خدمة العملاء بشركة صرف صحى القاهرة