مصدر بـ"التعليم": القيادة السياسية تفتتح عددًا من المشروعات التعليمية غدًا

كتبت-ياسمين محمد:

قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن القيادة السياسية، تفتتح عددًا من المشروعات التعليمية، غدًا الأحد.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن وزارة التربية والتعليم، تجري اليوم السبت، استعداداتها لافتتاح المشروعات، وذلك بثلاث نوعيات من المدارس.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح نماذج من المدارس المصرية اليابانية، التي تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام الدراسي 2018/2019، ونماذج من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية، وهي نوعية مستحدثة في مجال التعليم الفني.

ويدخل 34 مدرسة مصرية يابانية، الخدمة في العام الدراسي الجديد بـ19 محافظة، كما تفتتح وزارة التربية والتعليم عددا جديدا من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، إلى جانب الـ11 مدرسة الموجودين حاليًا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بافتتاح مدرسة بكل محافظة، كما تفتتح الوزارة عددا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي مدارس تابعة لقطاع التعليم الفني.

وينطلق العام الدراسي الجديد في 22 سبتمبر الجاري.