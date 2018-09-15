مدبولي: تعليمات للمحافظين بتحسين الخدمات خلال 3 أشهر

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم، يعد أول اجتماعٍ عقب تشكيل أكبر حركة محافظين في مصر.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه وجه المحافظين بالعمل لتحسين الخدمات خلال ٣ أشهر من الآن حتي يشعر المواطن بتحسن.

ونوه إلى أنه من ضمن التوجهات للمحافظين هي التواجد في الشارع ومع المواطنين باستمرار وعدم الجلوس في المكاتب.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بفتح مكاتبهم للمواطنين وتفعيل مكتب الشكاوي للمواطنين والرد عليها فورا.

وكلّف مدبولي المحافظين بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب في المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة والمحافظين متواجدين لخدمة المواطنين.

وقال مدبولي: "نعلم أن هناك مشكلات كثيرة وتحديات في المحافظات ويجب أن نتعامل معاها ونحلها في أقرب وقت".​