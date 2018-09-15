الصحة تكشف النتائج الأولية للتحقيق في واقعة الغسيل الكلوي بالشرقية

كتب - أحمد جمعة

أحالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، مدير ورئيس قسم الكلى بمستشفى ديرب نجم للنيابة العامة للتحقيق، وذلك على خلفية وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين أثناء اجرائهم جلسات الغسيل الكلوي.

جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى ديرب نجم، يرافقها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ للوقوف على أسباب الواقعة.

وقالت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إن المحاليل والمستلزمات الطبية، والماكينات المستخدمة في جلسات الغسيل الكلوي آمنة تماما، حيث تم أخذ عينات من كافة المستشفيات بمحافظات الجمهورية وتشكيل فرق مرورية، للتأكد من سلامة المحاليل وماكينات الغسيل الكلوي على مستوي مديريات الشئون الصحية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم سحب عينات من مياه وحدة الغسيل الكلوي بعد المعالجة والتي يتلقاها المريض مباشرة.

وأضافت أنه تم أيضا أخذ عينات من محطات مياه ديرب الرئيسية بالإضافة إلى محطة ديرب السوق، لافتة إلى أن هاتين المحطتين هما المغذيتان لمدينة ديرب والمستشفى، كما تم أخذ عينة من صنابير المياه بالمستشفى وعينة أخرى من "معصرة زمزم" المتواجدة بجوار المستشفى وعينة من المركز الطبي، وأرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم استدعاء أخصائي كلى صناعي ومراجعة كروت الصيانة الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي، كما تم مراجعة تذاكر المرضى والمسؤول عن الغسيل أثناء الوفاة.

وتابعت وزيرة الصحة أنه تم المرور على الرعاية المركزه لمعرفة تشخيص الحالات الموجوده بها للوقوف على الأسباب الحقيقيه للوفاة، وإجراء تقصى للحالات لاكتشاف أي أمراض مصاحبة للفشل الكلوي وخصوصا أمراض القلب والدورة الدموية.

ووجهت وزيرة الصحة، بتشكيل لجنة لمتابعة تداعيات هذا الحادث مشكلة من 2 من أساتذة جامعة الزقازيق، و2 من الاستشاريين بمستشفى الأحرار، برئاسة أستاذ سموم من جامعة السويس.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هذة الواقعة لن تمر مرور الكرام، بل سيتم توقيع أقصى عقوبة على كافة المتسببين في هذا الحادث الأليم، مؤكدة أنه لا تهاون في حياة المرضى.

وأشارت إلى أنها وجهت الإسعاف بنقل مرضى الغسيل الكلوي من ديرب نجم إلى أقرب مستشفى او مركز للغسيل الكلوي لمحل سكنهم، حرصا على تلقيهم الخدمة الطبية.