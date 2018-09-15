"محدش بلغنا بحاجة".. رئيس حي الشرابية يكشف تفاصيل مصرع أم وأطفالها الثلاثة

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء شاكر محمد مصطفى، رئيس حي الشرابية، تفاصيل انهيار عقار بحكر السكاكيني الجديدة بالشرابية، والذي راح ضحيته أم وأطفالها الثلاثة، صباح اليوم السبت.

وقال شاكر، لمصراوي، إن هذا المنزل عبارة عن بيت قديم مكون من 3 طوابق وطابق رابع عبارة عن عشش، وأسفر الانهيار عن وفاة أسرة مكونة من أم و3 أبناء.

وأوضح رئيس حي الشرابية، أنه تم إجلاء باقي الأسر في العقار المنهار جزئيًا، والبالغ عددها 4 أسر، بخلاف الأسرة المنكوبة، والتي تتكون من أم وأطفالها الثلاثة "ولد وبنت من أب، وولد من أب آخر".

وأكد أن المبني قديم وهو السبب في انهياره، لافتًا إلى أنه لم تقع أي أعمال حفر بجوار المبنى، يمكن أن تكون السبب في سقوطه، كما أن المبنى مخالف وغير مسجل بالحي، ولم يتم التقدم بشكوى قبل سقوطه تفيد بتعرضه لأضرار "محدش بلغنا بحاجة".

وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رئيس حي الشرابية، بتشكيل لجنة فنية هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار من أجل سلامة سكانها وحفاظًا على أرواح شاغليها.

كما وجه عبدالعال، مسئولي إدارة الأزمات بالمحافظة بتوفير أماكن لإعاشة الأسر المتضررة من الانهيار لحين انتهاء الإجراءات القانونية لتسكينهم.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار الجزء الخلفي من عقار مكون من 3 طوابق وطابق رابع عبارة عن عشش في 5 شارع عثمان حجازي من شارع محمد رزق بجوار الجامع الأبيض بمنطقة حكر السكاكيني الجديد بالشرابية، وأسفر الانهيار عن وفاة أسرة مكونة من أم و3 أبناء.

وصرح اللواء شاكر محمد مصطفى، رئيس حي الشرابية، بأنه فور وقوع الحادث انتقل للموقع الحماية المدنية ومسئولي حي الشرابية حيث تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض ونقلها للمشرحة، مضيفًا أن العقار تقطنه أربع أسر أخرى غير التي فقدت في الحادث سيتم نقلهم إلى مكان مخصص لإعاشتهم بمركز شباب الزاوية الحمراء لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتسكينهم، كما يتواجد بالموقع مسئولي التضامن الاجتماعي لصرف الإعانات اللازمة.