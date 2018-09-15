رئيس قطاع التعليم: المخترعون هم قاطرة التنمية والاستثمار الرابح

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمام الوزارة باكتشاف النابغين وتنمية الابتكار لديهم للمنافسة والمشاركة بإيجابية لحصد مراكز متقدمة في المحافل الدولية..مضيفا" نسعى أن يكون البحث العلمي جزءا من المناهج الدراسية".

وقال حجازي خلال الاحتفالية التي نظمتها شعبة المخترعين بمؤسسة "محبي مصر" اليوم السبت والتي شارك بها بالنيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي إن المخترعين هم قاطرة التنمية والاستثمار الرابح وأن نجاح التعليم يأتي من خلال جيل مبدع يشارك في تطوير المجتمع ويكون أحد ركائزه، مشيرا إلى أن تكريم المخترعين يعد حافزا لهم لتقديم المزيد حيث ندعمهم بكل قوة لتمثيل مصر في جميع المحافل الدولية".

ووجه الشكر لمؤسسة محبي مصر ولرئيس مجلس الأمناء محمود بكري لما يقدمه، أملا أن تحذو منظمات المجتمع المدني هذا الحذو.

وقال بكري" ندعم شباب المخترعين ونكرمهم لإنجازاتهم ولما بذلوه من جهد عظيم في جميع المحافل الدولية، ونكرم شباب المخترعين سواء من داخل المؤسسة أو خارجها لدعم الابتكار".​