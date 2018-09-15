التعليم العالي: إضافة 3 كليات جديدة لجامعات كفر الشيخ ودمنهور والعريش

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وذكرت وزارة التعليم العالي - في بيان اليوم السبت - أن القرار تضمن تعديلا بإضافة ثلاث كليات، هى: كلية الحقوق إلى جامعة كفر الشيخ، وكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى جامعة دمنهور، وكلية الطب البيطرى إلى جامعة العريش.​