٥ حفلات توقيع في اليوم العالمي للترجمة.. غدًا

كتب- محمد عاطف:

يحتفل المركز القومي للترجمة، غدًا الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018، باليوم العالمى للترجمة، بمجموعة من حفلات التوقيع وخصومات 50% على جميع الإصدارات.

تبدأ حفلات التوقيع فى تمام الواحدة من ظهر غدا الأحد، بحفل توقيع كتاب "اليشم السائل " بحضور المترجمة دعاء قنديل، وتوقيع كتاب "العلم والفرضية" بحضور مترجمة الكتاب فاطمة إسماعيل، الساعة الواحدة والنصف، وحفل توقيع كتاب "أساليب العلاج النفسى للأطفال والمراهقين" بحضور المترجم محمد نجيب الصبوة.

ويقام فى تمام الثالثة حفل توقيع كتاب "مائة عام من الأدب الروسى" بحضور المترجم أنور إبراهيم، وفى الثالثة والنصف حفل توقيع كتاب "علم الذخائر اللغوية" بحضور المترجم هشام المالكى.

يذكر أن اليوم االعالمي للترجمة، هى مناسبة يحتفل بها فى 30 سبتمبر من كل عام، تزامنا مع عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس، والذى يعتبر قديس المترجمين، ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولى للمترجمين، والذى تم تأسيسه فى العام 1953، وفى العام 1991 أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة، وذلك لإظهار اتحاد المترجمين فى جميع أنحاء العالم.