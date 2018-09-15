"لا تزال على ذمتنا".. تليفزيون النهار: تعاقد ريهام سعيد مع "الحياة" غير قانوني

كتب- محمد نصار:

علقت شبكة تليفزيون النهار على تعاقد الإعلامية ريهام سعيد، مع قنوات الحياة المملوكة لشركة إعلام المصريين، مؤكدة أن الإعلامية لا تزال متعاقدة مع الشبكة، مؤكدة أن الحديث عن فسخ تعاقد ريهام سعيد مع شبكة تليفزيون النهار بموجب إنذارات وقضايا في المحاكم، غير صحيح.

وأكدت الشبكة أن تعاقدها مع "سعيد" مازال قائما بموجب العقد والقانون والدستور، حتى نهاية عام 2018، وإن كان العقد محل نزاع قانوني.

وطالبت الشبكة في بيان لها السبت، الإعلامية ريهام سعيد بالإيفاء بالتزامها بالتعاقد وأن تحضر للقناة، لتنفيذ عقدها وتسجيل حلقات برنامجها، وتطالبها من جهة أخرى بدفع مبالغ مادية تتعدي عشرات الملايين، نتيجة عدم التزامها بالتعاقد (حسب بنود العقد) وملايين أخرى تحصلت عليها الإعلامية دون أن تقدم العمل المكلفة به أثناء القضية المعروفة، بفتاه المول.

وقالت الشبكة، في بيان، إنها تطالب الإعلامية بدفع ملايين أخرى جراء الخسائر المعنوية، والأدبية عن ما تحقق من أضرار للقناة بسبب قضية "خطف الأطفال" وهو ما أحدث خسائر جسيمة للشبكة.

وأضافت النهار إنها تنتظر من الزملاء في مجموعة إعلام المصريين عدم مساعدة أي طرف من الأطراف على مخالفة القانون، والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكدت الشبكة أن عقدها مع ريهام سعيد مستمر حتى (31- 12- 2018) وأنه لا يجوز التعامل على عقد منظور بالمحكمة، حيث أن شرط الخلافات والنزاعات القانونية في هذا التعاقد هو التحكيم وبالفعل هناك قضايا متداولة مع الإعلامية.

وأكدت شبكة تليفزيون النهار أنها على علم أن نفسه حدث من قبل عندما طلبت شركة إعلام المصريين التعاقد مع الإعلامي الكبير شريف مدكور (مذيع وإعلامي ومقدم برنامج علي شبكة تليفزيون النهار) إلا أنه أكد التزامه بالتعاقد مع النهار لمدة 3 سنوات قادمة.