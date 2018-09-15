رئيس "المترو" يتفقد محطات الخط الأول استعدادا للعام الدراسي الجديد

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، عددًا من محطات الخط الأول (الشهداء- غمرة) للوقوف على سير العمل، وانتظام حركة التشغيل بالمحطات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر بدئه 22 سبتمبر الحالي.

واستهل الفضالي جولته بمحطات "الشهداء- غمرة- حلمية الزيتون" يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، والمهندس سيد الحسيني، مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول، وتابعوا سير العمل ومراجعة منافذ صرف التذاكر، وعدد المقبلين على عمل الاشتراكات المخفضة، لجميع الفئات المختلفة، وكذلك مراجعة أجهزة "الاكس راى" وغرف كاميرات المراقبة، وإيرادات الركاب.

والتقى "الفضالى" وفقا لبيان صادر عن المترو اليوم السبت، بعض من جمهور الركاب، وأجاب عن استفساراتهم الخاصة بتخفيضات الاشتراكات، مؤكدا أن جميع الفئات المستحقة التخفيض لها اشتراكات مدعمة أكبر من التخفيض على سعر التذكرة.

واختتم "الفضالى" و"صبره"، جولتهما بمحطة حلمية الزيتون، حيث أعطى الفضالي تعليمات لنظار المحطات وموظفي مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بضرورة حسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.