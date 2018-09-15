وزيرة الصحة: مراجعة كافة وحدات الغسيل الكلوي بالشرقية

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة فنية مستقلة عن مديرية الصحة بالشرقية لعرض نتائح التحقيقات الفنية عليها.

وأضافت زايد، في تصريحات لها، اليوم السبت، أنه أصدرت على الفور قرارًا بإغلاق وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، كما أحالت مدير المستشفى ومدير الوحدة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وتابعت وزيرة الصحة: "اللي بيغسل في قسم الغسيل في ديرب نجم على شيفتين، اللي حصل كان في الشيفت الأول، 13 حالة إصابة تم نقلها لمستشفيات أخرى، و3 حالات وفيات".

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه فيما يتعلق بالمرضى الذين ينتظرون جلسات غسيل كلوي، سيتم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى، لإجراء جلسات الغسيل المطلوبة، لأنها مسئولية وزارة الصحة في المقام الأول.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم مراجعة كافة وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة، وتوزيع مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم على المستشفيات القريبة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المرضى.