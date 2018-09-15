أول تعليق من علاء مبارك على حكم حبسه في قضية "البورصة"

كتب- محمد نصّار:

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على حكم حبسه هو وشقيقه جمال مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، وقال علاء في تدوينة له منذ قليل، على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا، يا رب".

كانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت السبت، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الصادر في يونيو 2013.

وعقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، و شمل قرار الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.

وقررت المحكمة أيضًا إرسال تقرير لجنة الخبراء لاستكماله، وتأجيل نظر القضية إلى 20 أكتوبر المقبل، ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية"، وخرجوا جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.​