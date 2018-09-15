الخشت: 30 ألف طالب مستجد.. وخطوات جادة للتحول لجامعة ذكية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا توجد قوائم انتظار بالمستشفيات التابعة للجامعة، منوها إلى أهمية ملف قوائم الانتظار الذي توليه المستشفيات الجامعية اهتمامًا كبيرًا.

وقال رئيس جامعة القاهرة، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط،: "إن العام الحالي شهد افتتاح 6 وحدات جديدة مطابقة للمواصفات الصحية العالمية بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب إنشاء وحدة الكبد وإدخال جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفي (أبو الريش) للأطفال، وافتتاح وحدة الحروق والصدر والقلب بمستشفى القصر العيني، إلى جانب اعتماد 6 معامل دوليا بالمستشفى".

وأشار الدكتور الخشت إلى أنه تم إنشاء مستشفى طب الأسنان التعليمي، وهو أول مستشفى جامعي خدمي متخصص في مجال طب الأسنان في مصر، حيث طورت خدمة استقبال وطوارئ طب أسنان، ومركز حوادث الفم والوجه والفكين الوحيدة من نوعها في مصر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه استحداث 23 لائحة دراسية بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، واستحداثت 62 برنامجا بالدبلومات، وبرامج الماجستير والدكتوراة، إلي جانب استحداث 27 برنامجا دراسيا بمرحلتي البكالوريوس والليسانس في عدد من الكليات والتعليم المدمج بنظام الساعات المعتمدة، فضلا عن إجراء عدد من التعديلات لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية.

وأوضح أن عدد الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالفرقة الأولى بمختلف الكليات يبلغ 30 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى استحداث الجامعة لـ7 برامج جديدة لنظام التعليم المدمج، منوها إلى أن جامعة القاهرة هى الوحيدة التى تم بها اعتماد نظام التعليم الإلكتروني من قبل المجلس الأعلي للجامعات.

ونوه إلى أن جامعة القاهرة صنفت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقا لتقييم (QS) البريطاني الدولى في مجال التوظيف.. كما نوه بأنه تم خلال العام الجارى تنظيم أكبر ملتقى توظيف للطلاب بمشاركة نحو 65 شركة وبنك للمساهمة في إيجاد فرص عمل مناسبة والتعريف باتجاهات سوق العمل من أجل تنمية مهارات الطالب والعمل على رفع مستواه خلال فترة دراسته.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تخطو خطوات واسعة في سبيل تحويل جامعة القاهرة إلى "جامعة ذكية"، مع وجود مظلة ميكنة إلكترونية واسعة للجامعة لتحقيق التحول الرقمي.

ولفت إلى إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني، للكشف الطبي للطلاب المستجدين، وقواعد البيانات والمعلومات ومواقع الكليات على شبكة الإنترنت، وربط الإدارات المختلفة بكليات الجامعة إلكترونيا، وتفعيل منظومة المراقبة الإلكترونية للامتحانات لأول مرة عن طريق الكاميرات، ونشر المقررات الإلكترونية على موقع الكليات والجامعة، وتفعيل نظام الكنترولات الإلكترونية، وتطوير أعمال الكنترولات عن طريق ميكنة أعمالها وإصدار النتائج.

ولفت إلى أن جامعة القاهرة قدمت خلال العام الجامعى الماضى مجموعة من الأنشطة الثقافية المميزة، التى تهدف إلى الارتقاء بعقلية أبنائها وأسلوب تفكيرهم من خلال استضافة مجموعة أعلام الثقافة والأدب والفن وتنظيم العديد من الحفلات.. مشيرا إلى تبني الجامعة لمشروع تطوير العقل المصري، الذي يتكون من عدة محاور، من ضمنها الجانب الثقافي والفنى، ومؤكدا أن دور الجامعة هو تخريج مواطن متكامل الشخصية، حيث أن مسئولية إعداد المواطن واجب أصيل للمدارس والجامعات.