"تمهيدا لإعلان تحويلها لمتحف مفتوح".. وزير الآثار يتفقد منطقة صان الحجر

"البيئة": ضبط 95 صقرا بمحمية علبة قبل الاتجار غير المشروع بها

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- كريم أحمد​:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منطقة "صان الحجر" الأثرية بمحافظة الشرقية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير وإعلان تحويلها لمتحف مفتوح للزيارة، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واستطاعت البعثة اﻷثرية، ترميم وإعادة تجميع وتركيب مسلتين أثريتين وتمثالين وعامودين للملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى وضع العديد من القطع الأثرية على مصاطب لحمايتها.

يذكر أن من بين أهم الآثار الموجودة بمنطقة "صان الحجر" مقبرة "أوسركون الثاني" ومقبرة الملك "ششنق الثالث" ومقبرة الملك "بسوسنس الأول.

وقد تم الكشف عن كنوز تانيس الشهيرة داخل أحد هذه المقابر عام 1939 وهي معروضة بالمتحف المصري بالتحرير. كما يوجد أيضا بالمنطقة معابد كبيرة للمعبودات آمون وموت وخونسو.