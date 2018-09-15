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    من "8 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا" ننشر جدول اليوم الدراسي لطلاب الصف الأول الابتدائي بالنظام التعليمي الجديد

    01:35 م السبت 15 سبتمبر 2018
    من "8 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا" ننشر جدول اليوم الدراسي لطلاب الصف الأول الابتدائي بالنظام التعليمي الجديد

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    عممت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية بالمحافظات، توزيع جدول الفترات الدراسية اليومية للصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2018/2019، الذي يعد عام انطلاق النظام التعليمي الجديد.

    وتطلق وزارة التربية والتعليم، نظامَا تعليميَا جيدَا، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ويتدرج ليحل محل النظام القائم.

    وبحسب الجدول الموزع على المديريات التعليمية، يبدأ اليوم الدراسي لطلاب الصف الأول الابتدائي، في تمام الثامنة صباحًا، وينتهي في تمام الثانية والنصف بعد الظهر.

    ويمارس الطلاب ساعة أسبوعيًا أنشطة "التوكاتسو" اليابانية، بجميع المدارس الحكومية.

    وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المدارس الحكومية سيمارسون عدد محدود من أنشطة التوكاتسو، إلا أن طلاب المدارس المصرية اليابانية سيمارسون باقة أنشطة "التوكاتسو" اليابانية كاملة.

    وزارة التربية والتعليم النظام التعليمي الجديد المدارس المصرية اليابانية

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