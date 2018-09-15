"3 ساعات بـ8 فقرات" تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج "الحكاية" لعمرو أديب

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أولى حلقاته الليلة، في تمام في العاشرة مساءً، على فضائية "MBC مصر" عن الفقرات المقرر أن تتضمنها الإطلالة الأولى من البرنامج.

وقالت المصادر لمصراوي، إن البرنامج سيستمر لمدة 3 ساعات على الهواء، فيما يتضمن فقرات مسجلة، حيث تُذاع فقرة كاملة موسعة عن حفل الإعلان عن إطلاق البرنامج، والتي أقيمت الأحد الماضي، وستشمل لقاءات عقدها أديب" مع عدد من الشخصيات وهي: لقاء مع الفنانة يسرا، والفنان أبو، والمؤلف تامر حبيب، عن كواليس أغنية "3 دقات" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما تتضمن فقرة الحفلة لقاءات مع نجم الأهلي مؤمن زكريا، والمصممة المصرية فريدة تمراز، والسباحة بسنت عادل، وأيضًا لقاءات مع محمد عبد المتعال، رئيس قنوات mbc مصر، ومازن حايك المتحدث الإعلامي للمجموعة، بالإضافة إلى رجل الأعمال حسام قباني.

وتتضمن أيضًا فقرات الحلقة الأولى من البرنامج لقاءً حصريًا مع الفنانة هيفاء وهبي، تحكي فيه عن مشوارها الفني ونجوميتها.

وأشارت المصادر، إلى أن الحلقة الأولى ستفتح ملف التنمر في المدارس المصرية والعربية، وجهود الحكومة في توفير أدوات المدراس بأسعار مخفضة في معارضها الخاصة.

وفي وقت سابق أكد الإعلامي عمرو أديب أن برنامجه يشتمل على حكايات العالم العربي، والتي تحتاج إلى وقت طويل، لافتًا إلى أن البرنامج سيكون أضخم توك شو في العالم العربي، والحلقة الأولى ستضم 8 فقرات فيما يتعلق بالجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن البرنامج ضخم والإيقاع سيكون بشكل أسرع، ويناقش موضوعات أكثر.