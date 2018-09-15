وزيرة الصحة تقرر تحويل حالات الغسيل الكلوي بديرب نجم لمستشفى الأحرار

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة هالة زايد قررت تحويل الحالات المقرر عمل جلسة غسيل كلوي لهم بمستشفى ديرب نجم، إلى مستشفى الأحرار بعد قرارها بإغلاق الوحدة التي شهدت وفاة 3 مرضى وإصابة 13 أخرين.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات للصحفيين، أن الوزيرة في طريقها حاليا لتفقد مستشفى ديرب نجم الذي شهد الواقعة صباح اليوم السبت.

ولفت إلى أن 3 فرق من الوزارة تعمل الآن على الوقوف على أسباب الحادث.

وقال: الوزيرة توعدت المقصرين بالحساب العاجل والحازم.