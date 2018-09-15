  • عاجل:تغطية خاصة| أزمة وفيات "الغسيل الكلوي" بالشرقية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    وزيرة الصحة تقرر تحويل حالات الغسيل الكلوي بديرب نجم لمستشفى الأحرار

    01:22 م السبت 15 سبتمبر 2018
    وزيرة الصحة تقرر تحويل حالات الغسيل الكلوي بديرب نجم لمستشفى الأحرار

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة هالة زايد قررت تحويل الحالات المقرر عمل جلسة غسيل كلوي لهم بمستشفى ديرب نجم، إلى مستشفى الأحرار بعد قرارها بإغلاق الوحدة التي شهدت وفاة 3 مرضى وإصابة 13 أخرين.

    وأوضح "مجاهد" في تصريحات للصحفيين، أن الوزيرة في طريقها حاليا لتفقد مستشفى ديرب نجم الذي شهد الواقعة صباح اليوم السبت.

    ولفت إلى أن 3 فرق من الوزارة تعمل الآن على الوقوف على أسباب الحادث.

    وقال: الوزيرة توعدت المقصرين بالحساب العاجل والحازم.

    وزارة الصحة هالة زايد حادث الغسيل الكلوي مستشفى ديرب نجم مستشفى الأحرار

    الخبر التالى:

    "3 ساعات بـ8 فقرات" تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج "الحكاية" لعمرو أديب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان