قيادي وفدي: محاولات إنهاء أزمة "السجيني وفؤاد" مستمرة

كتبت- هند الشامي:

قال شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن جهود الوساطة مازالت مستمرة لإنهاء أزمة النائب محمد فؤاد، وإثناء النائب أحمد السجيني عن استقالتهم، مؤكدا أن أعضاء المجلس الاستشاري للحزب، برئاسة عمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، يبزلون جهودا كبيرة، لحل الأزمة القائمة.

وأضاف حمودة، في بيان له، أن جهود الوساطة، تهدف إلى إثناء المهندس أحمد السجيني عن قرار استقالته، وكذلك محاولة إصلاح الوضع بين الدكتور محمد فؤاد، والمستشار بهاء أبو شقة، وعودته مرة أخرى للحزب.

وأكد حمودة، مخاطبا الوفديين، أن حزبهم لا يمكن أن يحجر على رأي أو موقف أحد من أعضائه، في ظل أنه حزب ليبرالي، متوقعًا، أن تثمر جهود الوساطة عن حل للأزمة.