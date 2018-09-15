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    قيادي وفدي: محاولات إنهاء أزمة "السجيني وفؤاد" مستمرة

    01:16 م السبت 15 سبتمبر 2018
    قيادي وفدي: محاولات إنهاء أزمة "السجيني وفؤاد" مستمرة

    النائب أحمد السجيني

    كتبت- هند الشامي:

    قال شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن جهود الوساطة مازالت مستمرة لإنهاء أزمة النائب محمد فؤاد، وإثناء النائب أحمد السجيني عن استقالتهم، مؤكدا أن أعضاء المجلس الاستشاري للحزب، برئاسة عمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، يبزلون جهودا كبيرة، لحل الأزمة القائمة.

    وأضاف حمودة، في بيان له، أن جهود الوساطة، تهدف إلى إثناء المهندس أحمد السجيني عن قرار استقالته، وكذلك محاولة إصلاح الوضع بين الدكتور محمد فؤاد، والمستشار بهاء أبو شقة، وعودته مرة أخرى للحزب.

    وأكد حمودة، مخاطبا الوفديين، أن حزبهم لا يمكن أن يحجر على رأي أو موقف أحد من أعضائه، في ظل أنه حزب ليبرالي، متوقعًا، أن تثمر جهود الوساطة عن حل للأزمة.

    شريف حمودة حزب الوفد محمد فؤاد أحمد السجيني

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