"توقف عضلة القلب".. "الصحة" تكشف السبب الطبي لـ3 وفيات بمستشفى ديرب نجم

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن سبب وفاة المرضى بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد إصابتهم بضيق في التنفس وتوقف عضلة القلب.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين، السبت، إن الحادث أسفر عن وفاة 3 مرضى، وإصابة 11 أخرين وتم نقلهم إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار وحالتهم مستقرة.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد توعدت المقصرين بالحساب الفوري.

وقال إن الوزارة شكلت 3 لجان للوقوف على أسباب الحادث.

وقال مصدر بالمستشفى إن اللجان الثلاث لم تعلن حتى الآن عن سبب الحادث.

وأشار خالد مجاهد إلى أن شركة الصيانة المسؤولة عن صيانة الوحدة، أجرت صيانة دورية للوحدة أمس الجمعة، فيما بدأت الوحدة في استقبال المرضى صباح اليوم، وأصيبوا في أول جلسة للتشغيل.