الزراعة: تصدير 24 ألف شتلة من الموالح للدول العربية والآسيوية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، عن موافقتها على تصدير 24 ألف شتلة من الموالح لدول تايلاند، وسلطنة عمان، فضلاً عن تصدير 20 ألف طن من تقاوى البرسيم إلى باكستان، والسعودية، والهند.

وأكد التقرير- حسب بيان، أن جميع الشحنات التي صدرت للدول العربية والآسيوية مطابقة للمعاير والشروط، مشددا على أن المحاصيل الشتوية سوف تشهد روجا الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مصر اتسعت رقعتها التصديرية بسب تطبيقها للمواصفات العالمية الخاصة بالشتلات أو المحاصيل من خلال المعاهد البحثية ولجان الحاصلات الزراعية.