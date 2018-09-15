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    وزيرة الصحة تستدعي قيادات مستشفى ديرب نجم للتحقيق في وفاة 3 أشخاص

    01:02 م السبت 15 سبتمبر 2018
    وزيرة الصحة تستدعي قيادات مستشفى ديرب نجم للتحقيق في وفاة 3 أشخاص

    الدكتورة هالة زايد

    كتب- محمد نصار:

    استدعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قيادات مستشفى ديرب نجم، للتحقيق معهم في واقعة وفاة 3 حالات وإصابة البعض. بحسب نبأ عاجل على اكسترا نيوز.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوجه إلى محافظة الشرقية للاطمئنان على حالة المصابين جراء تلقي جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم، وذلك بعد وفاة 3 حالات، ودخول عدد آخر في غيبوبة خلال حصولهم على جسات غسيل كلوي.

    وغادرت الوزيرة يرافقها عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزيرة للرعاية العاجلة.

    ووجهت وزيرة الصحة برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، وتشكيل لجنة لبحث أسباب وقوع وفيات ومصابين جراء تلقي جلسة غسيل كلوي.

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