الطب الوقائي: لجنة لفحص مستشفى ديرب نجم.. وسحب عينات من مركز الغسيل الكلوي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن لجنة مشكلة من الوزارة توجهت إلى محافظة الشرقية للوقوف على أسباب وفاة عدد من المرضى بمستشفى ديرب نجم خلال حصولهم على جلسة غسيل كلوي.

وأضاف عيد، في تصريحات لمصراوي، السبت، أن اللجنة ستفحص مستشفى ديرب نجم بالكامل، بجانب سحب عينات من مركز الغسيل الكلوي، والأدوية والمحاليل التي تدخل ضمن جلسات الغسيل الكلوي، وإرسالها إلى المعامل المركزية بالوزارة لتحليلها.

وغادرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على رأس لجنة تضم عددا من قيادات الوزارة، من بينهم "علاء عيد"؛ للوقوف على أسباب الحادث وتفقد حالة المصابين.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي: "إحنا في الطريق حاليا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة وسحب العينات لتحليلها للوقوف على أسباب الحادث".​