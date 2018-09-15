الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بتعديل استثمار أموال أعيان الوقف

بالصور| أول سيارة نقل تخالف قرار عدم السير على الدائري

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 206 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2018، قرار سيد سعد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، رقم 66 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال أعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، على التالي:.