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مصطفى الفقي: مصر صامدة بقوة للتصدي للإرهاب

11:38 ص السبت 15 سبتمبر 2018
مصطفى الفقي: مصر صامدة بقوة للتصدي للإرهاب

مصطفى الفقي

كتب- هند الشامي وأحمد علي:

قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبه الإسكندرية، إن مصر تمكنت من القضاء على الإرهاب في سيناء بنسبة تتراوح مت بين 70- 80% من خلال عملية عسكرية متواصلة بشكل يومي وهي "العملية الشاملة سيناء 2018".

جاء ذلك خلال الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والأمارات والبحرين والمغربوالجزائر وفلسطين والصومال والسّودان.

وأضاف الفقي، أن مصر صامدة وتقف بقوة للتصدي للإرهاب في ظل استهداف الوطن العربي، فلا أحد يريد لهذه الأمة أن تعلو.

وتابع الفقي، أن الصورة ليست سوداء تماماً فهناك عوامل تشعرنا بالبريق، مثل مواجهة مصر للإرهاب على أرض سيناء، بالإضافة إلى انتصار العراق على حركة داعش والتي تعد نقطة إيجابية أخري تضاف لانتصارات عربية في زمن الانكسار.​

مصطفي الفقي الإرهاب سيناء العملية الشاملة 2018

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