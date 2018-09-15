مدبولي: انتهاء تنفيذ 6600 وحدة إسكان اجتماعي بطيبة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن خطة العام المالي 2018/2019، بمدينة طيبة الجديدة، تبلغ 419 مليون جنيه، منها 190 مليون جنيه مُدرجة للخدمات، و60 مليون جنيه مُدرجة للإسكان، بينما بلغ حجم الاستثمارات في مجال الإسكان بالمدينة حتى الآن 915 مليون جنيه، وفى مجال الخدمات 130 مليون جنيه.

وقال المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 6600 وحدة سكنية (275 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم تخصيص 1522 وحدة، وتسليم 1000 وحدة، وتم ربط 5448 وحدة (227 عمارة) بالمرافق، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لـ312 وحدة سكنية (13 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز 94 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، في بيان له اليوم، يبلغ إجمالي قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدينة 4018 قطعة، بمساحات تتراوح بين 209 و276 م2، وتم تخصيص 3524 قطعة منها، وتسليم 2983 قطعة، وتم إصدار تراخيص لـ2382 قطعة، ستوفر 7 آلاف وحدة سكنية، وتم البدء فى أعمال الإنشاءات بـ860 قطعة أرض بمراحل تنفيذية مختلفة، مشيراً إلى أن هناك 530 قطعة أرض إسكان متميز بالمدينة بمساحات تتراوح بين 500 و893 م2، تم تخصيص وتسليم 40 قطعة منها.

وفيما يتعلق بالمبانى الخدمية بمشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح علي، أنه تم ويجرى تنفيذ وطرح 34 مبنى تعليميا، وصحيا، ودينيا، وتجاريا، وأمنيا، ورياضيا، واجتماعيا، وخدمات عامة، مضيفاً أن إجمالي عدد المباني الخدمية القائمة بالمدينة 80 مبنى.