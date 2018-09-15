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سيولة مرورية بالطريق الزراعي في أول أيام حظر سير النقل على الدائري

11:25 ص السبت 15 سبتمبر 2018
سيولة مرورية بالطريق الزراعي في أول أيام حظر سير النقل على الدائري

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

شهد طريق "مصر - إسكندرية" الزراعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيولة مرورية في الاتجاهين من وإلى القاهرة، وذلك تزامنًا مع بداية تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان على الطريق الدائري، والذي يعد الرابط الأساسي مع الطريق الزراعي.

كما شهدت حارات الطريق الزراعي في الاتجاهين، غياب شبه تام لسيارات النقل الثقيل، سواء ذات المقطورة الواحدة أو ذات المقطورتين، ما أحدث حالة مة السيولة المرورية على الطريق.

وكان مجلس الوزراء، أكد أن الطريق الدائرى الإقليمى سيشهد تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم؛ لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 5 أطنان، عليه يوميا من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح مجلس الوزراء، أن هناك تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ القرار، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.​

طريق مصر إسكندرية سيولة مرورية حظر سير النقل الطريق الدائري

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