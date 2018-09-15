أول تحرك حكومي بعد أزمة وفيات "الغسيل الكلوي" بالشرقية

كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة الشرقية للاطمئنان على حالة المصابين جراء تلقي جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم.

وأوضحت المصادر لمصراوي أن ذلك يأتي بناء على توجيه من رئيس الوزراء إلى وزيرة الصحة.

وغادرت الوزيرة يرافقها عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزيرة للرعاية العاجلة.

ووجهت وزيرة الصحة برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، وتشكيل لجنة لبحث أسباب وقوع وفيات ومصابين جراء تلقي جلسة غسيل كلوي.​