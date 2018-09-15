12 صورة ترصد أول أيام حظر سير النقل الثقيل على الدائري

بالصور| في أول أيام الحظر.. "النقل الثقيل" يلتزم بعدم السير على الدائري

بالصور| أول سيارة نقل تخالف قرار عدم السير على الدائري

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- نادر نبيل:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم السبت، تطبيق قرار الحكومة بحظر سير سيارات النقل حمولة 4 أطنان على الطريق الدائري.

وتوضح الصور، خلو الدائري "قليوب"، من سيارات النقل الثقيل.

وشهد الطريق الدائري، اليوم، في الساعات الأولى، انسيابية مرورية في الاتجاهين "الهرم والمرج"، بالإضافة إلى التواجد الأمني لمنع سائقي النقل الثقيل بالمرور على الطريق وتطبيق القانون.

وكان مجلس الوزراء، أكد أن الطريق الدائرى الإقليمى سيشهد تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم؛ لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان، عليه يوميا من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح مجلس الوزراء، أن هناك تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ القرار، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.