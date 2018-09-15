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تأجيل انطلاق راديو "ON sport fm" إلى الجمعة المقبل

07:30 ص السبت 15 سبتمبر 2018
تأجيل انطلاق راديو "ON sport fm" إلى الجمعة المقبل

حازم إمام

كتب- مصطفى علي:

أعلن حازم إمام، موعد انطلاق راديو "ON sport fm 93.7"، الجمعة المقبل الموافق 21 سبتمبر المقبل.

جاء إعلان حازم لموعد الانطلاق، خلال مشاركته في سهرة قناة ON sport المذاعة بمناسبة مرور عامين على انطلاق القناة.

يذكر أنه كان من المقرر إطلاق راديو ON sport FM اليوم السبت 15 سبتمبر؛ تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على انطلاق القناة، إلا أن عدم الانتهاء من التجهيزات، أدى للتأجيل حتى الجمعة المقبل.

حازم إمام راديو ON sport fm قناة ON Sport
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