"شبورة واضطراب الملاحة".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

السلوم 19 29

سيوة 23 33

بورسعيد 25 29

دمياط 24 29

العريش 21 31

رفح 20 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

رأس سدر 24 34

نخل 18 31

نويبع 26 32

طابا 21 32

كاترين 18 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 33

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 34

سوهاج 25 35

قنا 24 37

الأقصر 25 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 27 38

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 28 39

ابو رماد 29 36

راس حدربة 30 36

حلايب 30 36