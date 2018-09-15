بالصور| أول سيارة نقل تخالف قرار عدم السير على الدائري

بالصور| في أول أيام الحظر.. "النقل الثقيل" يلتزم بعدم السير على الدائري

كتب- يوسف عفيفي:

رصدت عدسة مصراوي، أول سيارة نقل ثقيل، اليوم السبت، تخالف قرار الحكومة بعدم السير على الطريق الدائري من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، ولم تعترض أي خدمة مرورية السيارة، التي أكملت طريقها بشكل طبيعي، متجهة إلى المريوطية بالهرم.

وشهد الطريق الدائري، اليوم، في الساعات الأولى، انسيابية مرورية في الاتجاهين "الهرم والمرج"، بالإضافة إلى التواجد الأمني لمنع سائقي النقل الثقيل بالمرور على الطريق وتطبيق القانون.

وكان مجلس الوزراء، أكد أن الطريق الدائرى الإقليمى سيشهد تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم؛ لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان، عليه يوميا من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح مجلس الوزراء، أن هناك تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ القرار، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.