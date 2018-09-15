بالصور| في أول أيام الحظر.. "النقل الثقيل" يلتزم بعدم السير على الدائري

بالصور| أول سيارة نقل تخالف قرار عدم السير على الدائري

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- محمد حسام الدين:

التزمت سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان بقرار الحكومة بعدم السير على الطريق الدائري منذ السادسة صباحًا.

وشهد الطريق الدائري، اليوم السبت، في الساعات الأولى، انسيابية مرورية في الاتجاهين "الهرم والمرج"، بالإضافة إلى التواجد الأمني لمنع سائقي النقل الثقيل بالمرور على الطريق وتطبيق القانون.

وكان مجلس الوزراء، أكد أن الطريق الدائرى الإقليمى سيشهد تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم؛ لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان، عليه يوميا من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح مجلس الوزراء، أن هناك تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ القرار، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.