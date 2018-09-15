أول اجتماع للمحافظين وزيارة "صان الحجر".. ضمن أخبار متوقعة لليوم السبت

القاهرة- أ ش أ:

تشهد القاهرة وعدة محافظات اليوم السبت، عددًا من الأحداث، نعرض أبرزها في السطور التالية.

القاهرة.. يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، والذي سيناقش العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، وبحث منظومة النظافة الجديدة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.

القاهرة.. يستضيف مجلس النواب اجتماعات الندوة البرلمانية العربية، والتي تستمر على مدار يومين، ومن المقرر أن يلقي ممثل رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، الكلمة الافتتاحية في الندوة التي تعقد حول الوضع العربي الراهن.

القاهرة.. تنطلق فعاليات برنامج تدريبي للكشافة البحرية الذي ينظمه مركز الطفل للحضارة الإبداع "متحف الطفل"، بمقر نادي الكشافة بالجيزة.

القاهرة.. يبدأ قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في إطلاق دبلومة المهارات الأساسية للقيادة والإدارة، ولمدة شهر بواقع 48 ساعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كوادر للتدريب والتنمية البشرية في إطار خطة وزارة الآثار لتأهيل وتدريب كوادر الوزارة.

القاهرة.. يلتقي فريقا (بريميرو دي أوجوستو) الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، والترجي الرياضي والنجم الساحلي، في إطار مباريات دور الـ 8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزقازيق.. يتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، آخر مستجدات أعمال تطوير منطقة آثار صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، والتي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية لتحويلها إلى متحف مفتوح.

دمنهور.. ينظم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بمجمع دمنهور الثقافي بالبحيرة، ندوة تثقيفية في مجال التأمين الاجتماعي بوجه عام، وسيجرى مناقشة الجوانب المتعلقة بالإجازات والإعارات بشكل خاص لما له من أهمية بالغة لدى قطاع عريض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المنيا.. يبدأ تنفيذ الحملة الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز محافظة المنيا والقرى التابعة لها، بالتزامن مع بداية الحملة على مستوى الجمهورية والتي تستمر لمدة شهر.

عواصم العالم.. يحيي العالم، اليوم الدولي للديمقراطية 2018 تحت شعار "إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط".